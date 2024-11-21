Завод ушедшего из России производителя шин возобновил работу

Бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновил работу

Бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновил работу. О запустившемся производстве на базе предприятия ушедшей из России компании сообщает ТАСС.

По словам представителей холдинга «Кордиант» (текущий владелец завода Gislaved), предприятие планирует выпустить в течение 2025 года около 1,2 миллиона шин.

«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved», — пообещали в компании.

В первом полугодии 2025-го на площадке начнут выпускать также зимние шины. В компании добавили, что завершены все стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства и подтверждающие безопасность продукции.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 миллиона покрышек в год открыли в 2016 году, инвестиции в производство оцениваются в 12,5 миллиарда рублей. По планам новых собственников, в 2025 году на площадке собираются выпустить 1,2 миллиона шин.

В декабре 2023 года японский производитель шин продал завод в Ульяновске группе S8 Capital и Cordiant. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. По оценке аналитиков, стоимость сделки могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей. Бренд Gislaved отошел S8 Capital в рамках сделки с Continental в мае 2023 года.

За полгода продажи легковых шин в России выросли на десять процентов. За первые шесть месяцев 2024 года россияне купили 10,34 миллиона единиц (9,4 миллиона в аналогичном периоде 2023-го). Продажи шин для грузовых автомобилей выросли на 34 процента. В целом предложение шин в России увеличилось почти на 20 процентов — до 40,2 миллиона. При этом 22,6 миллиона из них оказались отечественными (плюс 17 процентов).