22-летнюю россиянку насмерть раздавила беседка-курилка во время урагана

Mash: девушку насмерть раздавила беседка-курилка во время урагана под Москвой

Беседка-курилка насмерть раздавила 22-летнюю девушку во время урагана в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, все произошло на территории промышленного парка одного из маркетплейсов в деревне Гривно. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать россиянку.

Как утверждает Mash, как минимум восемь человек обратились накануне вечером за медпомощью после разгула стихии. 16-летняя девушка получила травму головы из-за того, что на нее рухнуло дерево.

В аналогичную ситуацию попали и жители разных районов Москвы. Так, у 66-летней женщины оказалась сломана рука, мужчина отделался ушибом.

Все остальные обращались в больницу с ссадинами и ушибами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о первой метели.