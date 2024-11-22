42-летняя актриса пришла на премию в прозрачном бюстгальтере и пиджаке с вырезами на груди

Американская комедиантка, актриса, сценаристка и продюсер Уитни Каммингс пришла на премию журнала Elle в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

42-летняя знаменитость посетила мероприятие, посвященное женщинам в Голливуде и их вкладу в кино- и телеиндустрию. Она предстала перед камерами в прозрачном красном бюстгальтере и сером костюме, который состоял из укороченного жакета и мини-юбки в складку. При этом на пиджаке звезды оказались круглые вырезы, сквозь которые была видна обнаженная грудь.

Кроме того, артистка надела черные колготки и ботинки на грубой подошве и уложила волосы в гладкий пучок.

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