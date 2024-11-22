Астрономы получили первые изображения умирающей звезды вне пределов Млечного Пути

ESO представила первые снимки умирающей звезды за пределами Млечного Пути

Астрономы в Чили получили первые увеличенные изображения умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, вне пределов Млечного Пути. Об этом сообщила Европейская южная обсерватория (ESO).

Несмотря на то, что ученые смогли сделать порядка двух десятков увеличенных снимков звезд Млечного Пути, детальное наблюдение небесных тел в далеких галактиках до сих пор было сложнейшей задачей.

«Изображение звезды WOH G64, расположенной на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, было получено благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр "Очень большого телескопа" ESO», — рассказали астрономы.

Ранее ученые получили снимки новой экзопланеты Eps Ind Ab, используя космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST). Экзопланета, вращающаяся вокруг звезды в системе Эпсилон Инди, представляет собой холодный суперюпитер с температурой около 0 градусов по Цельсию.