«АвтоВАЗ» опроверг информацию о подорожании LADA

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов: в 2024 году повышения цен на LADA не будет

В 2024 году «АвтоВАЗ» не будет повышать цены на автомобили марки LADA. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, в 2024 году никакой индексации цен на транспортные средства названной марки не планируется. В связи с этим там обращают внимание на заявление руководителя предприятия Максима Соколова, который заверил, что до конца года цены меняться не будут.

«На ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», — процитировал Соколова ТАСС.

Ранее появилась новость о том, что цены на LADA увеличатся сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще раз в январе 2025 года на аналогичную сумму.

До этого Соколов спрогнозировал, что в 2025 году в РФ могут снизиться продажи новых легковых автомобилей. Это произойдет в случае, если ключевая ставка Центробанка продолжит расти.