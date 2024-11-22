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11:52, 22 ноября 2024Экономика

Россиянам предсказали подорожание LADA

Mash: «АвтоВаз» запланировал дважды повысить цены на автомобили LADA
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автомобили марки LADA вырастут в цене дважды — сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года. Об этом сообщило издание Mash.

По его данным, причиной такой политики «АвтоВаза» станут повышение утильсбора и ключевой ставки.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость автомобилей LADA в 2025 году точно повысится из-за повышения ключевой ставки Банка России. Именно этот фактор обеспечивает увеличение себестоимости продукции.

Кроме того, Соколов полагает, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 20-30 процентов относительно 2024 года, если ключевая ставка не прекратит расти.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что рост ключевой ставки в России грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями.

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