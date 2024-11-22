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10:38, 22 ноября 2024Россия

Белоусов заявил о срыве кампании ВСУ на 2025 год

Глава Минобороны Белоусов заявил, что Россия сорвала кампанию ВСУ на 2025 год
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские войска ускорили продвижение в зоне специальной военной операции (СВО) и сорвали кампанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2025 год. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания в командном пункте группировки войск «Север», видео с которого опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что российские бойцы на оперативном направлении группировки «перемололи лучшие части» ВСУ. «Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года», — констатировал Белоусов.

22 ноября глава Минобороны проинспектировал группировку войск «Север», которая в том числе задействована в боях в Курской области. Белоусов заслушал доклады командования, а также проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды.

Ранее о продвижении российских войск в зоне СВО также заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, военные успешно справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются.

ЖЗЛ
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