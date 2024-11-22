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22:24, 22 ноября 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион около 21:20 по мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 21:10 мск 22 ноября система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в небе над Белгородской областью и один — над Курской.

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