Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион около 21:20 по мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 21:10 мск 22 ноября система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в небе над Белгородской областью и один — над Курской.