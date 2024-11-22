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21:41, 22 ноября 2024Россия

ПВО сбила пять беспилотников в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 5 БПЛА в Белгородской и Курской областях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух российских регионах: Белгородской и Курской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 20:00 до 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что четыре беспилотника сбили в небе над Белгородской областью. Еще один дрон был поражен в Курской области.

В ночь на 22 ноября Украина выпустила по России 23 беспилотника, 12 из них система ПВО сбила в Брянской области, 9 — в Калужской, еще 2 — в Курской.

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