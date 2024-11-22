Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 22 ноября 2024Россия

Беженцы из Курской области заявили о невозможности оформить документы удаленно

Курские беженцы пожаловались на невозможность оформить документы удаленно
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Беженцы из Курской области, которые из-за обстрелов перебрались в пункт временного размещения под Липецк, заявили, что для подачи заявления на помощь или оформления удостоверения и сертификата на покупку лекарств их направляют непосредственно в Курск — документы невозможно сделать удаленно. Жалобы россиян опубликовало издание «Подъем».

Граждане в беседе с изданием отметили, что их распределили по разным городам. «Разве мы только в Липецке? И во Владимире, и в Орле, и в Туле, и под Москвой, и в Воронеже — везде есть наши люди, и везде такое безобразие», — поделились беженцы.

В пресс-службе правительства Курской области заверили, что теперь подать заявление можно онлайн.

«Жители приграничных районов Курской области, вынужденно покинувшие свои дома после обстрелов со стороны ВСУ в период специальной военной операции, теперь на "Госуслугах" могут подать заявление на возмещение средств за наем жилья. Теперь подать заявление можно онлайн из любого региона проживания», — пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из села Погребки Курской области три месяца пряталась в подвале от украинских военных и, спасаясь, прошла километры минных полей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающая эскалация». В Германии высказались об ударе России «Орешником» по Украине

      Прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА

      Польский военный прокомментировал применение Россией ракеты «Орешник»

      Москвичей предупредили о ветре и мокром снеге

      Археологи нашли 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя и демона

      Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта

      Кадыров рассказал о состоящих в спецназе «Ахмат» командире Хохле и «корейце Диме»

      Переехавший в США российский комик рассказал о бездомных и наркоманах

      Российская блогерша получила срок за опубликованный ради повышения охватов порноконтент

      В Европе признали неэффективность стратегии помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше