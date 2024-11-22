Беженцы из Курской области заявили о невозможности оформить документы удаленно

Курские беженцы пожаловались на невозможность оформить документы удаленно

Беженцы из Курской области, которые из-за обстрелов перебрались в пункт временного размещения под Липецк, заявили, что для подачи заявления на помощь или оформления удостоверения и сертификата на покупку лекарств их направляют непосредственно в Курск — документы невозможно сделать удаленно. Жалобы россиян опубликовало издание «Подъем».

Граждане в беседе с изданием отметили, что их распределили по разным городам. «Разве мы только в Липецке? И во Владимире, и в Орле, и в Туле, и под Москвой, и в Воронеже — везде есть наши люди, и везде такое безобразие», — поделились беженцы.

В пресс-службе правительства Курской области заверили, что теперь подать заявление можно онлайн.

«Жители приграничных районов Курской области, вынужденно покинувшие свои дома после обстрелов со стороны ВСУ в период специальной военной операции, теперь на "Госуслугах" могут подать заявление на возмещение средств за наем жилья. Теперь подать заявление можно онлайн из любого региона проживания», — пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из села Погребки Курской области три месяца пряталась в подвале от украинских военных и, спасаясь, прошла километры минных полей.