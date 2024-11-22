Центробанк представил свою версию мема «Бу, испугался?»

Центробанк объяснил работу телефонных мошенников с помощью мема «Бу, испугался?»

Банк России опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, где телефонный мошенник представлен в виде героя мема «Бу, испугался?».

Анимированный кот начинает говорить традиционный текст, но затем просит прислать ему код из СМС, чтобы перевести средства на «специальный безопасный счет».

Ролик заканчивается тем, что его авторы советуют перестать тратить время на такое общение и «класть трубку без разговоров».

Оригинальный мем стал популярным в середине октября. В нем антропоморфный кот, движения и мимика которого созданы с помощью искусственного интеллекта, говорит, что он друг, предлагает поиграть в гляделки, а потом с напором спрашивает, почему с ним не хотят играть. Позднее появилось много модификаций, где либо вместо кота привычный текст говорит другой известный персонаж, либо меняется сам текст.

Ранее сообщалось, что в пенсионерка из Воронежа после получения СМС и разговоров с мошенниками перевела на «безопасный счет» около трех миллионов рублей, а также лишилась квартиры.