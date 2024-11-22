Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 22 ноября 2024Экономика

Центробанк представил свою версию мема «Бу, испугался?»

Центробанк объяснил работу телефонных мошенников с помощью мема «Бу, испугался?»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Банк России опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, где телефонный мошенник представлен в виде героя мема «Бу, испугался?».

Анимированный кот начинает говорить традиционный текст, но затем просит прислать ему код из СМС, чтобы перевести средства на «специальный безопасный счет».

Ролик заканчивается тем, что его авторы советуют перестать тратить время на такое общение и «класть трубку без разговоров».

Оригинальный мем стал популярным в середине октября. В нем антропоморфный кот, движения и мимика которого созданы с помощью искусственного интеллекта, говорит, что он друг, предлагает поиграть в гляделки, а потом с напором спрашивает, почему с ним не хотят играть. Позднее появилось много модификаций, где либо вместо кота привычный текст говорит другой известный персонаж, либо меняется сам текст.

Ранее сообщалось, что в пенсионерка из Воронежа после получения СМС и разговоров с мошенниками перевела на «безопасный счет» около трех миллионов рублей, а также лишилась квартиры.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Путешественникам дали советы по покупке дешевых авиабилетов

      Путин заверил в имеющемся запасе систем «Орешник»

      Власти Харьковской области захотели усилить мобилизацию в регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше