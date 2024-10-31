«Бу, испугался?» Интернет заполонил жуткий кукольный кот. Откуда он взялся и почему смотреть на него так неприятно?

В октябре в Рунете стали популярными видео с кукольным котом, которого анимировали и заставили говорить, используя искусственный интеллект. В таких роликах он заявляет, что хочет подружиться со зрителем, и предлагает ему смотреть друг на друга, пока не устанут глаза.

Однако многие пользователи сети признались, что ролики с антропоморфным животным кажутся им пугающими и провоцируют необъяснимую тревогу. Другие же, напротив, принялись модифицировать видео, делая странного зверя еще более жутким, а также представлять его в разных образах. Откуда взялся этот кот, почему видео с ним могут вызывать неприятные эмоции и как он покорил сначала Рунет, а потом иностранцев — в материале «Ленты.ру».

«Почему мне тревожно?»

В оригинальном видео белый кукольный кот с шарфиком на шее заявляет о желании подружиться со зрителем и просит поиграть с ним в гляделки. При этом он уверяет, что, несмотря на несколько зловещий вид, он неопасен.

Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? мем с анимированным кукольным котом

Кто первым создал мем с котом, похожим на человека, неизвестно, однако он получил популярность в TikTok в середине октября. Уже тогда многие пользователи соцсети пожаловались, что от просмотра ролика им становится не по себе. «Я одна его до жути боюсь?», «У меня сейчас паника начнется», «Почему мне тревожно, как будто он сделает что-то плохое?», «Самый жуткий мем», — написали они.

Вскоре в сети появились и версии, в которых кот стал похож на героя фильма ужасов и заговорил низким загробным голосом. Правда, комментаторы дружно пришли к выводу, что оригинальная версия была куда страшнее.

Выражение морды кота, его быстрая речь, пристальный взгляд вкупе с настойчивым желанием подружиться также напомнили многим пользователям сети типичные социальные взаимодействия, вызывающие чувство неловкости.

В мемах с пугающим котом стали сравнивать чудаковатых одноклассников; незнакомцев, заводящих разговор со случайными прохожими; навязчивых продавцов-консультантов или, напротив, покупателей, заявляющихся в магазин за несколько минут до закрытия

«А нет такого, что все попытки найти друзей после 25 лет ощущаются буквально как тот мем "бу, испугался, не бойся"?», «Диалог с тем самым родственником, который приезжает раз в год», «Когда пришел в первый раз к психологу», — перечислили в сети ситуации, о которых напомнило странное видео с котом. Ролик с говорящим животным также в шутку назвали «новой стадией квадробинга».

Скриншот: @Mrs_November

Бу, испугался? Не бойся. Я отчет за месяц, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Заполни меня. Посмотри мне в табличку. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Yoghikitt пользователь X

Странного кота в TikTok изобразили военкомом, вручающим призывнику повестку; школьным поваром и психологом. В мемах его речь повторили блогер Дмитрий Куплинов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и даже тот самый пугающий логотип телекомпании ВИD, о котором дети 90-х сегодня вспоминают с содроганием. Но появились и добрые версии видео: например, в одной из них кот спрашивает зрителя, не проголодался ли он, и предлагает ему угоститься самсой. «Это уже не друг, а бабушка», — пошутили в комментариях.

Откуда взялся кот из мема «Бу! Испугался?»

Кукла в виде кота, которая послужила основой для мема, в действительности была создана еще до запуска самой соцсети TikTok. Она появилась в комедийном шоу TV Funhouse, которое представляло собой пародию на детские передачи и транслировалось в 2000 и 2001 году на американском канале Comedy Central.

Оригинальный кадр с Мистером Вискерсом, ставший основой для мема Кадр: шоу TV Funhouse

Игрушечный кот, получивший имя Мистер Вискерс, в шоу вместе с другими куклами-животными — собакой, петухом, черепахой, обезьяной — регулярно попадал в разного рода передряги. А так как проект предназначался для взрослой аудитории, звери вели себя соответствующе: нередко ругались матом, могли обсудить неприличные темы, а в одной серии произвели наркотик и стали продавать его.

Сам же фрагмент, наводящий жуть на пользователей сети, был взят из серии под названием «День пещерного человека» (Caveman day). Он появляется в сцене, где животные обсуждают обещание героя-пса перестать есть собственные фекалии. Мистер Вискерс там не двигается и ничего не говорит, а лишь смотрит зрителю в самую душу

Кстати, в России это шоу тоже выходило: его транслировал канал 2x2, а называлось оно «Un-шлак! Un-шлак!» (судя по всему, название было отсылкой к юмористической программе «Аншлаг! Аншлаг!»). Хотя среди отечественных зрителей оно не получило большую популярность и осталось достаточно нишевым проектом, у него были свои фанаты — во «ВКонтакте» даже сохранилась посвященная ему группа.

Почему видео с котом кажется жутким

Неприятные ощущения, которые у многих вызывает анимированный Мистер Вискерс, пользователи TikTok объяснили эффектом зловещей долины. Так называют явление, при котором искусственный объект, похожий на человека и действующий примерно как человек, провоцирует тревогу или отвращение. При этом считается, что отторжение в такой ситуации вызывают детали, указывающие на неживую природу объекта и не соответствующие поведению человека: например, отсутствие мимики, монотонная речь без интонации, неестественные движения.

Вместе с тем некоторые пользователи сети заявили, что говорящий кот не просто их не пугает, а даже кажется им забавным и заставляет испытывать нечто вроде сочувствия. То ли в шутку, то и всерьез они назвали видео душевным и заверили, что хотели бы иметь кота, с которым можно было бы поговорить на кухне.

Кот из мема «бу, испугался» не просто меня не пугает, я хочу с ним подружиться, смотреть в его глаза и сделать все, о чем он просит, возможно, даже больше. Возможно, это какой-то стокгольмский синдром

kotichka_sanya пользовательница X

А кроме того, TikTok-блогеры выложили ролики-инструкции, в которых сам Мистер Вискерс пошагово объясняет пользователям, как «оживить» и озвучить его с помощью нейросетей.

Кадр: шоу TV Funhouse

«Не так смешно, как у нас»

Позднее жутковатый кот добрался до зарубежного сегмента TikTok. В этих вариациях Мистер Вискерс произносит тот же самый текст, но переведенный на английский язык. При этом в меме представлен другой голос, а речь кота более эмоциональная.

В остальном же мем практически идентичен русскоязычному и используется в том же контексте, а также вызывает у зрителей похожие ощущения. «Мне не нравится это видео, но я не могу перестать его смотреть», «Это так страшно», «Что это вообще такое?» — прокомментировали иностранные пользователи.

Правда, многие русскоязычные тиктокеры такой популярности мема не обрадовались. Некоторые из них наводнили комментарии под видео с Мистером Вискерсом на английском языке и заявили, что в новой версии мем испортился. «Я ревную этого кота», «На английском вообще не страшно, скорее забавно», «Не тот эффект вообще», «Не так смешно, как у нас», — посетовали они

Другие комментаторы, впрочем, отнеслись к переходу зловещего кота в зарубежный сегмент спокойно и посоветовали критикам «не жадничать». «Я только рад, что наши мемы доходят до всего остального мира», — написал один из пользователей TikTok.