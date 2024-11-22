Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 22 ноября 2024Наука и техника

Выявлена причина опасности опухоли мозга

Nature Cancer: выявлена причина трансформации глиомы в опасную опухоль
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарварда, Института онкологии Дана-Фарбера и Массачусетской больницы общего профиля выявили источник трансформации глиомы в опасную опухоль. Их исследование опубликовано в журнале Nature Cancer.

Глиомы часто начинаются как медленно растущие «низкодифференцированные» опухоли, прежде чем они становятся агрессивными и «высокодифференцированными». Команда ученых выяснила, что эта трансформация связана с приобретением новыми клетками дополнительных мутаций, которые ускоряют рост опухоли. Основной причиной появления таких мутаций является мутировавший фермент изоцитратдегидрогеназа (IDH), который влияет на клеточный метаболизм.

Для подтверждения результатов исследователи использовали обширный генетический и эпигенетический анализ, включая образцы из 30 опухолей, а также данные из крупных баз данных. С помощью методов секвенирования ДНК и изучения эпигенетических изменений команда смогла проследить развитие опухолей от ранних стадий до поздних.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Анализ показал, что в процессе эволюции опухоли глиомы приобретают новые мутации, которые усиливают их злокачественность. Первоначально медленно растущие опухоли демонстрируют повышенное метилирование, изменяя экспрессию генов. Однако по мере прогрессирования болезни они теряют избыточное метилирование, уступая место мутациям в ДНК, которые ускоряют рост раковых клеток.

Кроме того, ученые обнаружили изменения в идентичности клеток глиомы. На ранних стадиях большинство клеток напоминали клетки, специализирующиеся на образовании глии, но на поздних стадиях преобладали клетки, напоминающие нейральные клетки-предшественники. Эти клетки более активно делятся, что делает опухоль более агрессивной.

Результаты исследования подчеркивают важность раннего выявления и лечения глиом. Определение механизма трансформации из низкосортных в высокосортные опухоли позволяет разработать новые терапевтические стратегии. Также исследователи отмечают, что иммунотерапия может оказаться перспективным вариантом лечения для пациентов с глиомами низкой степени злокачественности, особенно если она комбинируется с ингибиторами IDH на ранних стадиях заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

      Выявлена причина опасности опухоли мозга

      Туалетное требование в школе разозлило пользователей сети

      Житель ДНР рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ

      Москвичей предупредили о минусовых температурах

      44-летняя Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

      Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга

      В Минобороны сообщили об увеличении поставок бронетехники в армию

      На Украине рассказали о попавшем «под колпак» спецслужб Зеленском

      Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше