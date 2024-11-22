Выявлена причина опасности опухоли мозга

Nature Cancer: выявлена причина трансформации глиомы в опасную опухоль

Исследователи из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарварда, Института онкологии Дана-Фарбера и Массачусетской больницы общего профиля выявили источник трансформации глиомы в опасную опухоль. Их исследование опубликовано в журнале Nature Cancer.

Глиомы часто начинаются как медленно растущие «низкодифференцированные» опухоли, прежде чем они становятся агрессивными и «высокодифференцированными». Команда ученых выяснила, что эта трансформация связана с приобретением новыми клетками дополнительных мутаций, которые ускоряют рост опухоли. Основной причиной появления таких мутаций является мутировавший фермент изоцитратдегидрогеназа (IDH), который влияет на клеточный метаболизм.

Для подтверждения результатов исследователи использовали обширный генетический и эпигенетический анализ, включая образцы из 30 опухолей, а также данные из крупных баз данных. С помощью методов секвенирования ДНК и изучения эпигенетических изменений команда смогла проследить развитие опухолей от ранних стадий до поздних.

Анализ показал, что в процессе эволюции опухоли глиомы приобретают новые мутации, которые усиливают их злокачественность. Первоначально медленно растущие опухоли демонстрируют повышенное метилирование, изменяя экспрессию генов. Однако по мере прогрессирования болезни они теряют избыточное метилирование, уступая место мутациям в ДНК, которые ускоряют рост раковых клеток.

Кроме того, ученые обнаружили изменения в идентичности клеток глиомы. На ранних стадиях большинство клеток напоминали клетки, специализирующиеся на образовании глии, но на поздних стадиях преобладали клетки, напоминающие нейральные клетки-предшественники. Эти клетки более активно делятся, что делает опухоль более агрессивной.

Результаты исследования подчеркивают важность раннего выявления и лечения глиом. Определение механизма трансформации из низкосортных в высокосортные опухоли позволяет разработать новые терапевтические стратегии. Также исследователи отмечают, что иммунотерапия может оказаться перспективным вариантом лечения для пациентов с глиомами низкой степени злокачественности, особенно если она комбинируется с ингибиторами IDH на ранних стадиях заболевания.