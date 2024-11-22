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20:34, 21 ноября 2024Из жизни

Бывшая жена полицейского отравила 14 друзей из-за зависимости от азартных игр

В Таиланде бывшая жена полицейского отравила 14 друзей из-за зависимости от игр
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Daily News / Reuters

В Таиланде женщину, отравившую 14 друзей цианидом ради денег, приговорили к казни. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально Сарарат Рангсивутхуапорн, бывшую жену полицейского, подозревали только в отравлении своей подруги, которую звали Сирипорн Кханвонг. В 2023 году Кханвонг отправилась на берег реки вместе с Рангсивутхуапорн, чтобы принять участие в буддистском ритуале, потеряла сознание и больше не приходила в себя. Когда женщину нашли, оказалось, что у нее пропали телефон, деньги и сумка. При вскрытии судмедэксперты обнаружили в ее крови следы цианида.

Однако в ходе расследования Рангсивутхуапорн связали с преступлениями, которые произошли в 2015 году. Выяснилось, что женщина была зависима от азартных игр и постоянно нуждалась в деньгах. Она травила своих друзей цианидом, если они просили ее вернуть долги, а потом забирала их ювелирные украшения и мобильные телефоны.

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Женщина пыталась расправиться с 15 друзьями. Только одной из ее жертв удалось выжить: ее стошнило отравленной едой. Соучастниками преступницы признали ее бывшего мужа и адвоката. Мужчины скрывали важные для следствия улики, чтобы спасти Рангсивутхуапорн от суда. Их приговорили к тюремному заключению.

Прошедшее судебное заседание рассматривало только дело Кханвонг. Серийную отравительницу ожидает еще 13 слушаний.

Ранее сообщалось, что в Нигерии задержали 16-летнюю школьницу из штата Эдо, которая решила отомстить бывшему бойфренду и случайно отравила его вместе с друзьями. Все они съели суп, куда девушка добавила яд, и потеряли сознание. Их не удалось спасти.

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