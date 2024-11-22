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02:55, 22 ноября 2024Силовые структуры

Бывшие сотрудники Блиновской раскрыли детали ее бизнеса

Бывшие сотрудники Блиновской заявили, что ее бизнес обслуживали десятки компаний
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress

Бизнес-интересы «королевы марафонов» Елены Блиновской обслуживали десятки компаний. Об этом заявили бывшие сотрудники блогера в ходе заседания Савеловского райсуда 21 ноября, их слова приводят «Известия». Сообщается, что руководители ИП и юрлиц выполняли свою роль номинально, так как их расчетные счета находились под полным контролем Блиновских.

Свидетель Дарья Бондаренко рассказала, что управляла двумя марафонами Блиновской и была номинальным руководителем подконтрольной Алексею Блиновскому компании ООО «Ригель». Бондаренко получала на карту деньги, которые ей переводили участники марафонов, после чего отправляла их Блиновскому.

Другая сотрудница, Мария Житорева, заявила, что исполняла обязанности менеджера по рекламе и SMM до апреля 2022 года. По ее словам, о том, что окружавшие ее люди фактически работали на различные юрлица, Житорева поняла лишь во время общения с коллегами.

Ранее стало известно, что вся принадлежащая Блиновской недвижимость выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой.

Против «королевы марафонов» возбуждено дело по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России.

ЖЗЛ
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