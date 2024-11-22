Бывший футболист молодежной сборной России примет гражданство Казахстана

Бывший вратарь молодежной сборной России Лобанцев примет гражданство Казахстана

Российский вратарь казахстанского «Жениса» Мирослав Лобанцев в скором времени примет гражданство Казахстана. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок получил такое право, так как уже пять лет выступает в чемпионате Казахстана. До «Жениса» футболист играл за «Кызыл-Жар», «Актобе» и «Елимай».

В 2013 году Лобанцев попал в расширенный состав национальной сборной России, однако на матчи вызван не был. На счету 29-летнего воспитанника московского «Локомотива» десять игр за молодежную сборную страны.

Ранее казахстанский паспорт получил российский футболист Александр Зуев. Он провел за новую сборную три матча, в которых забил один мяч.

