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16:13, 22 ноября 2024Спорт

Бывший футболист молодежной сборной России примет гражданство Казахстана

Бывший вратарь молодежной сборной России Лобанцев примет гражданство Казахстана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский вратарь казахстанского «Жениса» Мирослав Лобанцев в скором времени примет гражданство Казахстана. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок получил такое право, так как уже пять лет выступает в чемпионате Казахстана. До «Жениса» футболист играл за «Кызыл-Жар», «Актобе» и «Елимай».

В 2013 году Лобанцев попал в расширенный состав национальной сборной России, однако на матчи вызван не был. На счету 29-летнего воспитанника московского «Локомотива» десять игр за молодежную сборную страны.

Ранее казахстанский паспорт получил российский футболист Александр Зуев. Он провел за новую сборную три матча, в которых забил один мяч.

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