Бывший президент Боливии заявил об окончании власти США над миром

Экс-президент Боливии Моралес выразил доверие БРИКС и новому миропорядку

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил об окончании власти США над миром и выразил доверие к межгосударственному объединению БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, в 1845 году считалось, что Соединенные Штаты были благословлены Богом, чтобы быть хозяевами мира. Но они больше не владеют миром», — заявил Моралес.

Бывший глава государства также заявил, что доверяет БРИКС и новому мировому порядку. По его словам, объединение представляет «половину мирового населения», в связи с чем Боливии необходимо наращивать сотрудничество с входящими в него странами. Морадес также отметил важность многополярного взаимодействия, добавив, что такие страны, как Россия и Китай, «представляют большую надежду для народов мира».

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики.