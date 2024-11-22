Число госпитализированных после массового отравления в российской школе выросло

СК: в школе Канска Красноярского края отравились 37 человек

Число госпитализированных после массового отравления в школе №15 Канска Красноярского края выросло. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На больничных койках оказались уже 37 человек, из которых 34 — дети. Еще семеро от госпитализации отказались. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неясной этиологии.

Ранее сообщалось о 25 отравившихся. Специалисты Роспотребнадзора работают над установлением причинно-следственной связи заболевания, а также обследуют сотрудников учебного учреждения, связанных с приготовлением и раздачей пищи..

Следователи допросили индивидуального предпринимателя, обеспечивающего питание детей, сотрудников пищеблока, руководство школы.