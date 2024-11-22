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13:58, 22 ноября 2024Россия

В России отреагировали на призыв ООН к срочной деэскалации украинского конфликта

Депутат Чепа согласился с необходимостью предотвратить эскалацию конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился со словами представителя ООН о необходимости деэскалации украинского конфликта. На соответствующий призыв он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик заявил о том, что ООН призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации. По его словам, сложившаяся ситуация указывает, что «все идет в неправильном направлении».

Я абсолютно согласен с таким заявлением. Мы это все прекрасно с вами понимаем. К сожалению, осмысление у многих политиков происходит слишком поздно, и, самое главное, чтобы оно не пришло уже после катастрофы, которая может произойти

Алексей Чепа депутат Госдумы

«Россия всегда стремилась к мирному сосуществованию со всеми странами у нас куча своих проблем, которые нам надо решать, у нас огромная, богатейшая страна, у нас существуют огромные демографические проблемы, нам не нужны конфликты, мы не хотим никаких других территорий завоевывать. Нам свои освоить бы территории и наладить там хорошую жизнь. У нас этого всего хватает, но нам мешают это сделать, нам не дают реализовывать те задачи, которые стоят перед нашим народом, которые ставит наше руководство. Все, что происходит сегодня, это вопреки нашим стремлениям, нашим задачам», — поделился Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны объявил, что РФ в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

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