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08:07, 22 ноября 2024Бывший СССР

ООН призвала срочно предотвратить эскалацию украинского конфликта

ООН призвала срочно принять меры для деэскалации конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Thomas Peter / Reuters

ООН призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, сложившаяся ситуация указывает, что «все идет в неправильном направлении». Он выразил надежду, что все стороны обеспечат защиту гражданских лиц, откажутся от ударов по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что РФ в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

ЖЗЛ
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