Парень нашел личный дневник прадедушки и довел пользователей сети до слез

Пользователь Reddit c ником PureValLiam показал запись из личного дневника прадедушки Фрэнка. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: некоторые комментаторы признались, что заметка довела их до слез.

«Фрэнка, моего обожаемого мужа, не стало 17 апреля 1932 года. (...) Лучший парень на свете. Пусть он будет вечно счастлив на небесах, а я буду выполнять все его указания, насколько это в моих силах, и воссоединюсь с ним в другом, лучшем мире», — гласит заметка, фотографию которой парень опубликовал на портале.

Автор поста уточнил, что запись оставила его прабабушка Мэри после того, как не стало ее супруга. «Фрэнк был урологом. (...) В основном в дневнике были имена его пациентов и записи, иногда какие-нибудь мелочи на полях, например, замечания о погоде», — рассказал парень.

«Когда я прочитала фразу "лучший парень на свете", я прослезилась. Я так называю своего возлюбленного», «Бедная Мэри. Надеюсь, она обрела хоть какой-то покой в этом бренном мире», «Она закончила его историю», — отреагировали на публикацию пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit показал необычное письмо, которое он обнаружил в доме бабушки. Комментаторы посоветовали автору поста поместить послание в рамку.