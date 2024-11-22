Европа оказалась в зоне поражения «Орешника»

The Guardian: новая российская ракета способна поразить цели в Европе

Новая российская ракета «Орешник» имеет зону поражения, охватывающую Европу. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению источников в США и Великобритании, ракета, выпущенная по Днепропетровску, представляла собой экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) с теоретической дальностью менее 5500 километров. Это значит, что она способна достичь европейских целей с юго-запада России, откуда был произведен запуск, но не США.

Изначально украинские ВВС заявили, что Россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с большей дальностью. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что ракета, хотя и не была МБР, обладала аналогичными характеристиками по скорости и высоте полета.

Украинские ВВС также сообщили, что ракета была запущена из Астраханской области России и преодолела около 800 километров до цели в рамках более масштабного залпа из девяти ракет. Шесть из этих ракет удалось перехватить, но новейшую баллистическую ракету остановить не удалось.

Видео инцидента, снятое с большого расстояния, показало множественные вспышки на земле, однако сообщения о разрушениях и пострадавших были относительно незначительными. По словам украинских ВВС, ракета поразила цель без серьезных последствий, хотя они добавили, что окончательные данные о жертвах пока отсутствуют.

Фабиан Хоффман, исследователь из Университета Осло, специализирующийся на ракетных технологиях и ядерной стратегии, отметил, что ключевая особенность удара ракеты «Орешник» состоит в том, что она, судя по всему, имела полезную нагрузку, связанную исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие.