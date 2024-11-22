arXiv: обнаружена новая экзопланета класса суперюпитер

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты класса суперюпитер в рамках проекта Next Generation Transit Survey (NGTS). Этот новый мир находится примерно в 1430 световых годах от Земли и в четыре раза массивнее Юпитера. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Новая экзопланета, получившая обозначение NGTS-33b, вращается вокруг горячей звезды NGTS-33. Эта планета обладает радиусом примерно 1,64 радиуса Юпитера и имеет массу, равную 3,63 массы Юпитера. NGTS-33b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые 2,82 дня на расстоянии 0,048 астрономической единицы.

Проект NGTS использует метод транзитной фотометрии для поиска экзопланет. Этот метод позволяет обнаруживать затемнение звезды, вызванное прохождением планеты перед ней. Для наблюдений применяются небольшие полностью роботизированные телескопы, работающие на красно-оптических длинах волн, которые размещены в обсерватории Паранал в Чили.

По данным астрономов, NGTS-33b имеет необычайно низкую плотность, составляющую 0,19 грамма на кубический сантиметр, что на 13 процентов меньше ожидаемого для транзитных горячих юпитеров с подобной массой. Также исследователи отметили, что радиус планеты увеличен до 15 процентов по сравнению с моделями планетарной структуры. Эти особенности делают NGTS-33b уникальным объектом для изучения.

Звезда-хозяин NGTS-33 относится к спектральному типу A9V и примерно на 60 процентов массивнее Солнца. Радиус звезды составляет 1,47 солнечного радиуса, а ее период вращения равен 0,66 дня. Возраст этой звезды оценивается от 10 до 50 миллионов лет, что делает систему NGTS-33 относительно молодой.

Исследователи подчеркивают значимость открытия NGTS-33b, так как подобных массивных экзопланет, вращающихся вокруг горячих звезд, на данный момент известно всего 11. Эти данные помогут астрономам лучше понять процессы формирования и эволюции таких планетных систем и ограничить существующие модели их развития.