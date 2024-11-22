ФСБ задержала радикала за призывы к терроризму в российском регионе

ФСБ показала видео задержания 45-летнего радикала в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя по делу о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина является сторонником радикальных взглядов. Он разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и противоправным действиям в отношении правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Мужчину задержали на улице около машины, это попало на видео. На записи видно, как силовики подбегают к россиянину и кладут его на землю, после чего фиксируют руки.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ФСБ задержала сторонника террористов.