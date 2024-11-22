Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 22 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала радикала за призывы к терроризму в российском регионе

ФСБ показала видео задержания 45-летнего радикала в Челябинской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя по делу о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина является сторонником радикальных взглядов. Он разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и противоправным действиям в отношении правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Мужчину задержали на улице около машины, это попало на видео. На записи видно, как силовики подбегают к россиянину и кладут его на землю, после чего фиксируют руки.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ФСБ задержала сторонника террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Российские военные оценили дрон «Черника-2»

      В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

      В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше