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16:47, 22 ноября 2024Мир

Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

Бербок назвала Россию частью европейской семьи и обвинила в якобы подрыве мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия является частью европейской семьи, но якобы подрывает мир в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Мы находимся в ситуации, когда вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия — которая в том числе является частью нашей европейской семьи — подрывает мир в Европе», — отметила дипломат.

Бербок также обвинила Москву в якобы ведении гибридной войны против стран-участниц Европейского союза (ЕС), которые, по ее словам, представляют сбой «проведение кибератак и отправку посылок со взрывчатыми веществами».

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине.

ЖЗЛ
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