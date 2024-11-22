Бербок назвала Россию частью европейской семьи и обвинила в якобы подрыве мира

Россия является частью европейской семьи, но якобы подрывает мир в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Мы находимся в ситуации, когда вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия — которая в том числе является частью нашей европейской семьи — подрывает мир в Европе», — отметила дипломат.

Бербок также обвинила Москву в якобы ведении гибридной войны против стран-участниц Европейского союза (ЕС), которые, по ее словам, представляют сбой «проведение кибератак и отправку посылок со взрывчатыми веществами».

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине.