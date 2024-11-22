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09:19, 22 ноября 2024Экономика

Из-за непогоды в Москве пострадали пять человек

Из-за непогоды в Москве пострадали пять человек, трое попали в больницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве пострадали пять человек. Об этом стало известно газете «Известия».

Трое из пострадавших были доставлены в больницу, еще двое получили первую медицинскую помощь. В результате непогоды в столице также рухнули 15 деревьев и оказались повреждены девять автомобилей.

По данным центра погоды «Фобос», скорость ветра в московском регионе накануне достигла 23 метров в секунду. За сутки был установлен суточный рекорд осадков. На базовой метеостанции ВДНХ выпало 12,9 миллиметра осадков, что превышает установленный в 1994 году рекорд на 0,8 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил Москву о новом надвигающемся циклоне. По его словам, столицу ожидают осадки и гололедица.

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