Москвичей предупредили о новой волне непогоды

Синоптик Вильфанд: в субботу Москву накроет очередной циклон

На Москву надвигается очередной циклон. Когда ждать новую волну непогоды, РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сразу за тем, как столица выйдет из-под воздействия холодного фронта, к ней подойдет новый атмосферный вихрь. «Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон», — предупреждает синоптик. По прогнозам Вильфанда, столичный регион попадет под влияние циклона в субботу, 23 ноября.

В выходные в Москве будет наблюдаться пониженное атмосферное давление. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки и минус 2 градусов, днем температура может варьироваться от нуля до 2 градусов тепла. С собой циклон принесет осадки, которые будут представлены дождем с мокрым снегом. Вильфанд напоминает о высокой вероятности гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега.

Ранее Вильфанд оповестил москвичей о наступлении морозов. С понедельника, 25 ноября, воздух остынет до минус 5-9 градусов. Погода ночью будет малооблачной со слабым ветром.