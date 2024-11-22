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08:12, 22 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о новой волне непогоды

Синоптик Вильфанд: в субботу Москву накроет очередной циклон
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

На Москву надвигается очередной циклон. Когда ждать новую волну непогоды, РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сразу за тем, как столица выйдет из-под воздействия холодного фронта, к ней подойдет новый атмосферный вихрь. «Расслабляться не стоит, поскольку, по расчетам, к Москве приближается очередной циклон», — предупреждает синоптик. По прогнозам Вильфанда, столичный регион попадет под влияние циклона в субботу, 23 ноября.

В выходные в Москве будет наблюдаться пониженное атмосферное давление. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки и минус 2 градусов, днем температура может варьироваться от нуля до 2 градусов тепла. С собой циклон принесет осадки, которые будут представлены дождем с мокрым снегом. Вильфанд напоминает о высокой вероятности гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега.

Ранее Вильфанд оповестил москвичей о наступлении морозов. С понедельника, 25 ноября, воздух остынет до минус 5-9 градусов. Погода ночью будет малооблачной со слабым ветром.

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