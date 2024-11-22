Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 22 ноября 2024Россия

Кадыров рассказал о командире Хохле и «корейце Диме» в спецназе «Ахмат»

Кадыров показал состоящих в спецназе «Ахмат» командира Хохла и «корейца Диму»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что один из командиров в спецназе «Ахмат» имеет позывной Хохол.

По словам политика, по национальности он украинец. Также Кадыров добавил, что в состав «Ахмат» входит кореец по имени Дима. «Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа "Ахмат"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотник «Мамонт» в Курской области. Военнослужащий с позывным «Диор» рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Головин забил первый мяч в сезоне

      В российском городе жилой дом затопило паром канализации

      ПВО сбила пять беспилотников в двух российских регионах

      «Самая сексуальная юристка в мире» обнажила ягодицы на камеру

      Кадыров рассказал о командире Хохле и «корейце Диме» в спецназе «Ахмат»

      Уехавший из России комик рассказал о планах купить дом в Москве

      В Донецке украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус

      Инициатора переноса заседания Верховной Рады раскрыли

      Двое братьев-вегетарианцев расправились с третьим из-за курицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше