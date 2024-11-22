Кадыров рассказал о командире Хохле и «корейце Диме» в спецназе «Ахмат»

Кадыров показал состоящих в спецназе «Ахмат» командира Хохла и «корейца Диму»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что один из командиров в спецназе «Ахмат» имеет позывной Хохол.

По словам политика, по национальности он украинец. Также Кадыров добавил, что в состав «Ахмат» входит кореец по имени Дима. «Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа "Ахмат"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотник «Мамонт» в Курской области. Военнослужащий с позывным «Диор» рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».