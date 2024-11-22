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01:43, 22 ноября 2024Мир

Канада ввела более 70 раундов санкций против России

Посольство РФ в Оттаве: Канада ввела более 70 раундов санкций против России
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Chris Wattie / Reuters

Канада ввела более 70 раундов санкций против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Оттаве.

В диппредставительстве уточнили, что в санкционных списках свыше 700 российских компаний и структур. Кроме того, под персональные ограничения попали почти две тысячи человек. Отмечается, что все действующие лицензии на экспорт в Россию и выдача новых приостановлены. Среди прочего, воздушное пространство и воды Канады закрыты для связанных с Россией самолетов и морских судов.

В то же время в посольстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу.

Ранее Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады в ответ на расширение антироссийских санкций.

ЖЗЛ
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