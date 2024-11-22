Лавров назвал действия Байдена по Украине желанием «нагадить» Трампу

Лавров: Байден решениями по Украине стремится нагадить администрации Трампа

Президент США Джо Байден своими решениями по Украине стремится нагадить администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«В поставках и ATACMS, и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации», — отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что решение Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России связано с победой на выборах Трампа, который скептичен в отношении поддержки Киева. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, объяснили, что победа республиканца «прибавила давления на администрацию».