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14:38, 22 ноября 2024Мир

Лавров назвал действия Байдена по Украине желанием «нагадить» Трампу

Лавров: Байден решениями по Украине стремится нагадить администрации Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент США Джо Байден своими решениями по Украине стремится нагадить администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«В поставках и ATACMS, и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации», — отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что решение Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России связано с победой на выборах Трампа, который скептичен в отношении поддержки Киева. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, объяснили, что победа республиканца «прибавила давления на администрацию».

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