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01:47, 22 ноября 2024Мир

Решение Байдена разрешить удары вглубь России объяснили

Reuters: решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России связано с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eric Lee / Reuters

Решение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России связано с победой на выборах Дональда Трампа, который скептичен в отношении поддержки Киева. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, объяснили, что победа республиканца «прибавила давления на администрацию». Решение действующего главы государства может помочь сделать части украинской повестки Байдена «трампонепробиваемыми», добавили источники.

Ранее сообщалось, что Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как утверждает газета The New York Times, решение было принято на фоне того, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

США долгое время отказывались разрешить Киеву удары западным оружием по России, так как считают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. При этом несколько лидеров Европейского союза настаивали на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов.

ЖЗЛ
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