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15:34, 22 ноября 2024Россия

Лозунги московских студентов с флагами Азербайджана проверили на экстремизм

СК не нашел экстремизма в лозунгах студентов МФЮА с флагами Азербайджана
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России проверил на экстремизм лозунги, которые выкрикивали студенты Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Видеозапись, на которой группа студентов с флагами Азербайджана в руках выкрикивает лозунги на языке республики, распространилась 16 ноября. Одни пользователи сети услышали в них призывы «резать русню», другие — фразу «Да здравствует Азербайджан». В результате СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следователи совместно с переводчиком изучили видео и не обнаружили в словах студентов призывов к экстремизму и других противоправных действий.

Сами студенты объяснили, что родились в России, но считают Азербайджан малой родиной. По словам молодых людей, фраза, которую они выкрикивали, переводится на русский как «Пусть живет Азербайджан».

Ранее в Москве задержали 37-летнюю женщину, которая, возмутившись шумом из-за устанавливавших дверь соседям рабочих, угрожала им игрушечным пистолетом и кричала, что «не будет терпеть здесь русню». В результате ее арестовали на два месяца. Следствие считает, что обвиняемая из хулиганских побуждений использовала выражения, демонстрирующие ненависть на национальной почве, и совершила не менее двух холостых выстрелов в сторону людей.

ЖЗЛ
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