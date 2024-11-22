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08:17, 22 ноября 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о сбросе украинскими военными тел неизвестных в реку

Марочко: украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на жителя Харьковской области.

По словам очевидца, в определенный момент к реке подъехал грузовик с эмблемами Вооруженных формирований Украины (ВФУ), после чего четверо мужчин в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать из транспортного средства тела, число которых местный житель сосчитать не смог из-за сильного испуга.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. Он отметил, что в самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее железнодорожной станции Заосколье, украинские войска выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского.

ЖЗЛ
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