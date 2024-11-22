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22:15, 22 ноября 2024Мир

Медведев назвал условие завершения украинского конфликта

Медведев заявил, что Трамп может положить конец украинскому конфликту
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп сможет добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что Трамп — прагматичный человек. Медведев напомнил, что избранный американский глава «во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предположил, на каких условиях избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что американский политик придет к урегулированию кризиса через силу. По мнению министра, Трамп не будет поддерживать решения, которые невыгодны Киеву.

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