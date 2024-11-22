Медведев посетил завод по производству танков и наградил коллектив

Медведев посетил «Уралвагонзавод» и поблагодарил сотрудников за работу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где производят танки. О поездке он рассказал на своей странице «ВКонтакте», опубликовав видео.

По результатам своей поездки Медведев поблагодарил сотрудников предприятия за работу и подчеркнул, что завод «работает как часы».

«Это на самом деле настоящий, по сути, боевой такой труд, когда люди нон-стоп, 24 часа в сутки работают. Работают здесь, работают практически на передовой. Так что сделано много», — заявил он.

Коллектив «Уралвагонзавода» был удостоен ордена «За доблестный труд». Медведев прикрепил награду в торжественной обстановке на знамя предприятия.

Ранее в Екатеринбурге рабочие оборонного секретного завода №9 нашли боеприпасы в стволах танка. Боевую машину перевезли на специальный полигон, чтобы избежать взрыва.