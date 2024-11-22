Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:31, 22 ноября 2024Россия

Медведев посетил завод по производству танков и наградил коллектив

Медведев посетил «Уралвагонзавод» и поблагодарил сотрудников за работу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где производят танки. О поездке он рассказал на своей странице «ВКонтакте», опубликовав видео.

По результатам своей поездки Медведев поблагодарил сотрудников предприятия за работу и подчеркнул, что завод «работает как часы».

«Это на самом деле настоящий, по сути, боевой такой труд, когда люди нон-стоп, 24 часа в сутки работают. Работают здесь, работают практически на передовой. Так что сделано много», — заявил он.

Коллектив «Уралвагонзавода» был удостоен ордена «За доблестный труд». Медведев прикрепил награду в торжественной обстановке на знамя предприятия.

Ранее в Екатеринбурге рабочие оборонного секретного завода №9 нашли боеприпасы в стволах танка. Боевую машину перевезли на специальный полигон, чтобы избежать взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Бывший президент Боливии заявил об окончании власти США над миром

      В столице прошел рекордно дождливый день

      58-летняя Сальма Хайек показала откровенное декольте на фото

      Медведев посетил завод по производству танков и наградил коллектив

      Психолог рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком расстройстве

      Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК

      Стюардесса перечислила самые нужные предметы одежды в любом отпуске

      Суд продлил срок ареста обвиняемой в оправдании терроризма журналистке Кеворковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше