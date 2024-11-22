Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия

Медведев: власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с телеканалом Al Arabiya высказался о применении Россией ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия. Он назвал использование ядерного оружия «крайним вариантом». «Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что в новой ядерной доктрине России порог применения такого оружия понижен с учетом возникших рисков. Он обвинил страны НАТО в том, что они полностью вовлечены в конфликт на Украине. По его словам, конфликт может быть завершен, если НАТО перестанет «раздувать пожар этой войны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими лидерами должны это учитывать. «Мы всегда предпочитали читать и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий», — предупредил он.