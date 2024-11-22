Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 22 ноября 2024Россия

Медведев высказался о возможном ответе России в случае эскалации на Украине

Медведев: в случае эскалации на Украине ответ России может быть любым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Ответ России в случае эскалации на Украине может быть любым. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, фрагмент которого политик опубликовал во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, страны НАТО уже в полной мере вовлечены в конфликт. Он отметил, что ряд иностранных государств не только предоставляют Киеву вооружение, но и дают цели Вооруженным силам Украины.

«Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», — резюмировал зампред Совбеза и напомнил, что схожее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Ранее Медведев опубликовал видеозапись удара новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Путешественникам дали советы по покупке дешевых авиабилетов

      Путин заверил в имеющемся запасе систем «Орешник»

      Власти Харьковской области захотели усилить мобилизацию в регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше