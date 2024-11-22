Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: в пятницу в Москве будет дождливо и облачно

В пятницу, 22 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и слабые осадки. Прогноз на последний день рабочей недели опубликован на сайте Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до значения минус один градус. По области осадки преимущественно выпадут в виде снега, местами возможна гололедица.

Ожидается южный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнул 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о новом циклоне, надвигающемся на Москву.