Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 22 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о ветре и мокром снеге

МЧС: в столице ожидаются мокрый снег и сильные порывы ветра
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во второй половине ночи на субботу, 23 ноября, с сохранением до 12:00 субботы в Москве местами ожидается снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в городе ожидаются осадки (снег и мокрый снег), местами сильные, а порывы ветра будут достигать скорости до 15 метров в секунду. В отдельных районах отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Жителей столицы призвали быть внимательнее и осторожнее. Москвичам рекомендовали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Автомобилистам посоветовали парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима придет в Москву на грядущих выходных, 23 и 24 ноября.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающая эскалация». В Германии высказались об ударе России «Орешником» по Украине

      На Украине раскрыли план по защите от ракеты «Орешник»

      Лозунги московских студентов с флагами Азербайджана проверили на экстремизм

      Украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев

      В России объяснили цель предупреждений о запуске «Орешника»

      Риту Дакоту заподозрили в пластике ради похудения

      Россиян переселили из аварийного дома в шаткий и промерзающий

      Россиянам назвали лучший вариант завтрака на каждый день

      В Минске заявили о террористических формах попыток сместить власть в Белоруссии

      Прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше