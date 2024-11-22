Москвичей предупредили о ветре и мокром снеге

МЧС: в столице ожидаются мокрый снег и сильные порывы ветра

Во второй половине ночи на субботу, 23 ноября, с сохранением до 12:00 субботы в Москве местами ожидается снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в городе ожидаются осадки (снег и мокрый снег), местами сильные, а порывы ветра будут достигать скорости до 15 метров в секунду. В отдельных районах отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Жителей столицы призвали быть внимательнее и осторожнее. Москвичам рекомендовали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Автомобилистам посоветовали парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима придет в Москву на грядущих выходных, 23 и 24 ноября.