Доктор Мясников заявил об опасности пива для одной группы россиян

Врач Мясников заявил об опасности пива для людей с сахарным диабетом

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил об опасности пива для одной группы людей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что наибольшую опасность для людей с сахарным диабетом представляют продукты, которые быстро поднимают уровень сахара в крови. «Самый страшный продукт в плане быстрого подъема [сахара в крови] — это пиво. Только после него идут белый хлеб, сахар», — сообщил доктор.

Он объяснил, что в состав пива входят быстрые углеводы. «Поэтому все люди, которые любят пиво, с животиками, все полные», — уточнил Мясников. В этой связи врач призвал россиян ограничивать употребление этого напитка.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал фактор, который ухудшает работу сердца. По его словам, к проблемам с этим органом могут привести заболевания щитовидной железы.