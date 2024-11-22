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16:18, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников заявил об опасности пива для одной группы россиян

Врач Мясников заявил об опасности пива для людей с сахарным диабетом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Julianna Arjes / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил об опасности пива для одной группы людей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что наибольшую опасность для людей с сахарным диабетом представляют продукты, которые быстро поднимают уровень сахара в крови. «Самый страшный продукт в плане быстрого подъема [сахара в крови] — это пиво. Только после него идут белый хлеб, сахар», — сообщил доктор.

Он объяснил, что в состав пива входят быстрые углеводы. «Поэтому все люди, которые любят пиво, с животиками, все полные», — уточнил Мясников. В этой связи врач призвал россиян ограничивать употребление этого напитка.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал фактор, который ухудшает работу сердца. По его словам, к проблемам с этим органом могут привести заболевания щитовидной железы.

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