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03:53, 22 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о попавшем «под колпак» спецслужб Зеленском

Экс-полковник СБУ Мазур: Зеленский находится «под колпаком» спецслужб Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский находится «под колпаком» спецслужб Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

По его словам, британский спецназ, обеспечивающий защиту Зеленскому, имеет отношение к западным спецслужбам. «По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью "под колпаком" тех же самых спецслужб», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Зеленский не может делать никаких заявление без согласования со спецслужбами. Как утверждает Мазур, ему необходимо получить разрешение, чтобы что-нибудь сказать.

Ранее депутат Верховной Рады страны Александр Дубинский высказался о будущем Зеленского. По его словам, после краха на Украине все политики от него открестятся.

ЖЗЛ
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