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11:42, 22 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о разгоне паники из-за отмены заседания Верховной Рады

Гончаренко: отмена заседания Рады из-за ракетной опасности разгоняет панику
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украинские власти отменой заседания Верховной Рады из-за опасности ракетной атаки еще сильнее разгоняют панику. Об этом заявил депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Скажу откровенно. Отмена заседания в такой момент — абсолютно бессмысленное решение. (...) Разогнали еще больше паники», — написал он.

По словам парламентария, отмена заседания не имела смысла, так как в пятницу должен был состояться час вопросов к правительству, на который приходит минимальное количество депутатов. Он добавил, что правительство также могло прийти не в полном составе.

Ранее депутат Рады Тарас Батенко заявил, что украинских депутатов предупредили о готовящемся ракетном ударе по зданию парламента. По его словам, он должен быть нанесен в ближайшие дни.

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