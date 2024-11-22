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09:34, 22 ноября 2024Экономика

Назван способ бюджетно обновить ванную без ремонта

Эксперт Васильев: покраска потолков, стен и кафеля в ванной заменит ремонт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dan Smedley / Unsplash

Полноценный ремонт в ванной можно заменить покраской потолков, стен и кафеля. Бюджетный способ обновить помещение назвал строительный эксперт, гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев, передает News.ru.

По его словам, комбинация плитки и краски — экономичный и стильный тренд последних лет. Краска должна быть влагостойкой, лучше всего на латексной, силиконовой и акриловой основе — такие краски устойчивы к истиранию и пропускают пар. Для визуального расширения пространства стоит выбирать светлые тона или контрастную отделку двумя-тремя цветами.

Потемневшие швы можно отбелить лимонной кислотой, перекисью водорода или содой. Если же на них появились трещины, стоит обновить затирку. Однако для того чтобы избавиться от бурых подтеков, пятен, царапин и потертостей на самой ванне, потребуется помощь специалистов.

При желании небольших перемен Васильев также посоветовал обновить элементы декора: купить более яркий светильник, цветную занавеску, коврик и навесные аксессуары. Кроме того, надоевшую плитку можно заменить мозаикой.

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