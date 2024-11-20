Россиянам назвали главную ошибку при покупке мебели

Эксперт Самер: покупка мебели до завершения отделочных работ является ошибкой

Игнорирование пропорций мебели относительно размеров комнаты может испортить внешний вид помещения. Эту и другие главные ошибки при покупке мебели россиянам назвали эксперты, опрошенные РБК.

Сооснователь архитектурного бюро Lily Samer Лилия Самер отметила, что если не учесть пропорции мебели, то диван или шкаф, которые идеально выглядят в шоуруме, могут оказаться слишком большими либо слишком маленькими. Из-за этого общий вид помещений будет или слишком загроможденным, или чересчур пустым, что плохо скажется на восприятии жилья в целом, добавила руководитель отдела продакт-маркетинга компании ONLYGRES Надежда Новоявчева.

Другая распространенная ошибка — учет размера помещений «на глаз». В результате купленная мебель может не пройти через двери либо ее становится невозможно поднять по слишком узкой лестничной клетке. «Если даже удалось занести в квартиру всю мебель, может оказаться, что некоторые проходы в комнатах стали совсем узкими и неудобными», — предупредила Самер.

Эксперты порекомендовали всегда обращать внимание на габариты самих предметов при закупке и прописывать их в единой таблице, чтобы они были приобретены в соответствии с точными нормами. «Необходимо все проверять перед заказом, промерить, чтобы то, что вы планируете купить, подошло на реальном объекте», — уточнила руководитель «Мастерской Доброковских» Анна Доброковская. Помимо соотнесения габаритов мебели с размерами помещения, ее стоит соотносить с инженерными коммуникациями, чтобы после установки розетки не оказались закрыты шкафом, диваном либо тумбой, а эффективность работы кондиционера не снижалась из-за его близости к шкафу.

Наконец, последняя ошибка, упомянутая экспертами — закупка мебели, особенно корпусной, до завершения ремонта в квартире. Самер подчеркнула, что замеры , как правило, делаются уже после того, как в квартире завершена предчистовая отделка. Объясняется это тем, что расстояние между стенами, высота потолка и остальные параметры могут измениться после окончания отделки, и в результате нескольких сантиметров, критически необходимых для установки купленной мебели, может не хватить.

Ранее в ноябре стало известно, что в России стали производить больше мебели.