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16:33, 22 ноября 2024Силовые структуры

Неизвестный пригрозил устроить теракт в российской школе

Телефонный террорист пригрозил напасть на школу в Ялуторовске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюменской области полицейские устанавливают личность телефонного террориста, угрожавшего устроить расправу над учениками школы города Ялуторовска. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, неизвестный предупредил директора школы №3, что скоро явится в учебное заведение с оружием и устроит кровавый теракт. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

13 августа в Ярославской области ростовский районный суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя Дмитрия Быкова, который угрожал устроить теракт при помощи бытового газа.

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