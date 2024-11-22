Неизвестный пригрозил устроить теракт в российской школе

Телефонный террорист пригрозил напасть на школу в Ялуторовске

В Тюменской области полицейские устанавливают личность телефонного террориста, угрожавшего устроить расправу над учениками школы города Ялуторовска. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, неизвестный предупредил директора школы №3, что скоро явится в учебное заведение с оружием и устроит кровавый теракт. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

13 августа в Ярославской области ростовский районный суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя Дмитрия Быкова, который угрожал устроить теракт при помощи бытового газа.