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15:09, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о создании правительством новых Telegram-каналов для оповещения не подтвердилось

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ряд Telegram-каналов объявил, что правительство России якобы запустило региональные каналы в этом мессенджере для оповещения граждан в связи с возможным началом ядерной войны. Эта информация не подтвердилась.

Утверждалось, что власти создали каналы «с оповещением и инструкциями для граждан». «Рекомендуется подписка и включенный режим звуковых оповещений от каналов», — отмечалось в сообщении.

В публикациях также содержались гиперссылки на ряд каналов для жителей того или иного города. При попытке вступить в них пользователя просят отправить заявку, которую должны рассмотреть и одобрить администраторы. Затем с пользователем в мессенджере связывается бот, который просит его подтвердить совершеннолетие.

Однако официальные каналы в Telegram, созданные органами власти в России для граждан, обычно не требуют одобрения заявки на вступление и подтверждения совершеннолетия.

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В официальных Telegram-каналах администраций регионов, чьи города перечислялись в вышеприведенных сообщениях, ничего не сообщалось о запуске отдельных ресурсов для оповещения граждан. К примеру, о создании таких каналов не объявляли в Telegram власти Воронежской, Самарской, Тульской областей.

О создании сети новых ресурсов для оповещения ничего не говорится и в официальном Telegram-канале правительства России.

Публикация о том, что правительство России создало сеть каналов для оповещения граждан при ядерной войне, выглядит как недобросовестная реклама с целью быстро набрать подписчиков в Telegram. Как правило, в таких случаях создатели рекламы стараются привлечь пользователя громким и резонансным заявлением. К примеру, ранее в сети распространялась сделанная по такому же принципу реклама, в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин завел свой Telegram-канал, хотя это не соответствовало действительности.

В СМИ утверждения о якобы созданных правительством России региональных Telegram-каналах не распространились.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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