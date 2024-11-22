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10:46, 22 ноября 2024Мир

Орбан назвал ошибкой выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Орбан назвал ошибкой ордер МУС на арест Нетаньяху и пригласил его в Венгрию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

Венгерский лидер выразил намерение пригласить израильского премьера в страну и пообещал ему безопасность. Орбан подчеркнул, что ордер на арест МУС «не будет соблюден».

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

Арестовать Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта пообещали в Великобритании и Швейцарии. Аналогичные заявления сделали в Канаде и Нидерландах.

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