Защита осужденной за фейки о Российской армии московского педиатра обжаловала приговор

В Москве защита осужденной за фейки об армии педиатра подала апелляцию

В Москве защита осужденной на 5,5 года педиатра Надежды Буяновой обжаловала приговор. Об этом в пятницу, 22 ноября, со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, защита подала апелляционную жалобу. После дополнения она в начале следующей неделе будет направлена в суд. «Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убежден, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана, о чем собственно и указал в жалобе», — заявил адвокат Черджиев.

12 ноября приговором Тушинского районного суда Буянова была признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения»).

По версии следствия, будучи врачом в московской клинике, Буянова на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции (СВО).