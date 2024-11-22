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17:02, 22 ноября 2024Силовые структуры

Защита осужденной за фейки о Российской армии московского педиатра обжаловала приговор

В Москве защита осужденной за фейки об армии педиатра подала апелляцию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве защита осужденной на 5,5 года педиатра Надежды Буяновой обжаловала приговор. Об этом в пятницу, 22 ноября, со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, защита подала апелляционную жалобу. После дополнения она в начале следующей неделе будет направлена в суд. «Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убежден, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана, о чем собственно и указал в жалобе», — заявил адвокат Черджиев.

12 ноября приговором Тушинского районного суда Буянова была признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения»).

По версии следствия, будучи врачом в московской клинике, Буянова на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции (СВО).

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