Осужденный на 20 лет за пожар в клубе «Полигон» сержант отправится в зону СВО

Осужденный за пожар в клубе «Полигон» сержант Ионкин отправится в зону СВО

Сержант Станислав Ионкин, осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, отправится в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, отправиться в зону СВО Ионкин сможет менее чем через месяц. Он прошел медкомиссию в Москве, когда в отношении него рассматривалось уголовное дело.

14 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил сержанта к 20 годам лишения свободы. По версии обвинения, Ионкин находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка здания. 13 человек не смогли спастись.

Ранее сообщалось, что 77-летнему пенсионеру предложили отправиться в зону специальной военной операции (СВО) после кражи 15 тысяч рублей.