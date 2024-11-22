Парень показал фото дома в соседнем районе и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Fulid показал на портале фотографии необычного дома, находящегося в соседнем районе. Снимки напугали пользователей сети: увиденное напомнило им сцену из фильма ужасов.

На фотографиях, прикрепленных автором к публикации, запечатлен участок перед домом. На нем можно увидеть множество кукол и манекенов, привязанных к деревьям и заборам, а также кукольные головы на палках. Одна из стен дома полностью завешана куклами. «Все началось несколько лет назад с подвешенных кукольных младенцев. Теперь там еще головы на пиках и манекены», — подписал снимок парень. Пользователь уточнил, что живет в Чехии.

«Отличный оберег от назойливых соседей», «Политическое заявление? Инсталляция? Психическое заболевание? Все вместе? Автор, ты когда-нибудь видел хозяев дома?», «Так начинаются фильмы ужасов», «Что видит товарищество собственников жилья, когда вы устанавливаете цветной почтовый ящик», «Лучшая система безопасности. Не найдется сумасшедшего, который захочет ограбить этот дом», — поделились впечатлениями комментаторы.

Один из них нашел публикацию, посвященную этому дому. В материале его назвали «одним из самых страшных мест Чехии».

Ранее девушка рассказала на Reddit, что купила дом мечты и узнала жуткую правду о соседе. Пользователи посоветовали ей купить оружие и установить камеры наблюдения.